Он, выезжая со двора дома, на автомобиле Volkswagen Sharan случайно задавил своего 3-летнего сына.

Житель Акмолинской области случайно убил своего 3-летнего сына, передает МИА «Казинформ».

По информации ДВД области, трагедия произошла 6 сентября в городе Есиле. Ребенок около 15:40 был доставлен в Есильскую районную центральную больницу.

«33-летний мужчина, выезжая со двора дома, на автомобиле Volkswagen Sharan случайно задавил своего 3-летнего сына. Ребенок поступил в Есильскую районную центральную больницу в бессознательном состоянии. Через непродолжительное время он, не приходя в сознание, скончался от полученных травм», - рассказала пресс-секретарь ДВД области Гульнар Пинчук.

В настоящее время возбуждено дело по части 3 статьи 345 УК РК, проводится досудебное следствие. Тело мальчика отправлено в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза.





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