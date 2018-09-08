В Павлодаре 6-летняя девочка едва не упала с 4 этажа

Ребенок остался один в квартире без присмотра родителей.

Фото : ИркСиб

В Павлодаре ребенок едва не сорвался с балкона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК. "8 сентября в 10:26, силами спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области с балкона 4-го этажа, 9-ти этажного жилого дома по ул. Суворова 2, спасена девочка Секенова А.М. 2012г.р. которая осталась одна в квартире без присмотра родителей", - говорится в сообщении. Неравнодушные люди вызвали спасателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке