В Павлодаре 6-летняя девочка едва не упала с 4 этажа
Ребенок остался один в квартире без присмотра родителей.
Фото : ИркСиб8 сентября 2018, 13:12
В Павлодаре ребенок едва не сорвался с балкона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"8 сентября в 10:26, силами спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области с балкона 4-го этажа, 9-ти этажного жилого дома по ул. Суворова 2, спасена девочка Секенова А.М. 2012г.р. которая осталась одна в квартире без присмотра родителей", - говорится в сообщении.
Неравнодушные люди вызвали спасателей.
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