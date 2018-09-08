В Астане чествовали лучших военных летчиков

Силы воздушной обороны, по оснащенности техникой и вооружением является самым мобильным и высокотехнологичным видом Вооруженных сил.

Сегодня в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК с участием Министра обороны РК Нурлана Ермекбаева прошло торжественное мероприятие, посвященное знаменательному событию в летописи истории Вооруженных Сил Казахстана – 20-летию со дня образования Сил воздушной обороны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В качестве почетных гостей в торжественном мероприятии приняли участие Халық Қаһарманы генерал-майор авиации Тохтар Аубакиров, генерал-лейтенант авиации Александр Сорокин, генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов, генерал-майор авиации Мухамеджан Ибраев, генерал-майор авиации Жиентай Сандыбаев, генерал-майор Владимир Бондаренко, полковник Сундеткали Джаникеев, полковник Мухамедкали Казамбаев, ветераны Вооруженных сил, а также представители общественности, военнослужащие воинских частей и члены их семей.

Силы воздушной обороны, по оснащенности техникой и вооружением является самым мобильным и высокотехнологичным видом Вооруженных сил. Благодаря постоянной заботе со стороны Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами авиационный парк ежегодно пополняется новыми летательными аппаратами и средствами противовоздушной обороны, которые способны выполнить поставленные задачи днем и ночью, в любых метеоусловиях.

Ежедневно, личный состав Сил воздушной обороны настойчиво совершенствует свое воинское мастерство, демонстрируют свои возможности на различных учениях, международных армейских играх, качественно несут боевое дежурство, показывая образцовую выучку при выполнении учебно-боевых задач. Военнослужащие Сил воздушной обороны надежно защищают воздушное пространство суверенного Казахстана и его территориальную целостность. Опытные ветераны и молодые летчики демонстрируют высокую технику пилотирования, слаженность летных экипажей, преемственность поколений воинов-авиаторов.

В этот знаменательный день наиболее отличившиеся военнослужащие награждены медалями «Ел қорғаны» І и ІІ степени, почетными грамотами и благодарственными письмами.

По завершению мероприятия в честь знаменательного события был организован праздничный концерт.

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