Раскрыта причина аварийной посадки Boeing 737 в Сочи

Возле поверхности самолет попал в зону сильного попутного ветра, скоростью примерно 20 метров в секунду.

Причиной аварийной посадки Boeing 737 авиакомпании UTair в Сочи 1 сентября стал резкий порыв ветра, по сути вытолкавший самолет за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента.

По данным собеседника газеты, полет и заход самолета на посадку проходили в штатном режиме.

«Проблема у экипажа возникла неожиданно, перед самой землей, когда Boeing уже снизился примерно до сотни метров и почти долетел до начала взлетно-посадочной полосы №6. В этот момент его скорость резко увеличилась, и машина, вместо того чтобы продолжить снижение, понеслась вперед», — рассказал он.

По мнению специалистов, работавших с «черными ящиками», непосредственно возле поверхности самолет попал в зону сильного попутного ветра, скоростью примерно 20 метров в секунду. Именно этот ветер фактически «вытолкал» Boeing за пределы ВПП, из-за чего перелет штатной точки приземления составил 1300 метров. К тому же, с превышением скорости.

В результате, самолет не остановился на полосе, а выкатился за ее пределы и упал в русло реки Мзымта. У Боинга обломились стойки шасси, отвалилось левое крыло и он загорелся. Взрыва удалось избежать из-за того, что горящий керосин уносили воды реки, а также благодаря оперативной работе спасателей.

В результате происшествия пострадали 20 человек из 170 пассажиров. Помимо этого, от сердечного приступа скончался участвующий в их эвакуации сотрудник аэропорта. Самолет же полностью разрушился.

Источник: Лента.ру

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