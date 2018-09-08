Британские боксеры назвали победителя второго боя Головкин — Альварес
Ни один из респондентов не назвал фаворитом Альвареса.
Группа спортивных телеканалов Великобритании и Ирландии BT Sport устроила опрос среди известных боксеров Туманного Альбиона с целью определить фаворита второго поединка Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.
Свое мнение высказали такие представители местной школы бокса, как Леннокс Льюис, Билли Джо Сондерс, Карл Фрэмптон, Рокки Филдинг, Лиам Смит, Мартин Мюррей, Джош Уоррингтон и Тайсон Фьюри.
В итоге ни один из респондентов не назвал фаворитом «Канело», поставив на победу Головкина. Отличился лишь Фьюри, который ограничился нейтральной позицией: «Победят фанаты, потому что это бой двух великолепных боксеров».
Второй поединок GGG и «Канело» состоится в Лас-Вегасе 15 сентября. Для казахстанских зрителей шоу на T-Mobile Arena начнется с 6 часов утра 16 сентября.
Our #CaneloGGG2 fight predictions are a whitewash... ????????????@LennoxLewis = GGG@bjsaunders_ = GGG@RealCFrampton = GGG@bigdaddybunce = GGG@Rocky87Fielding = GGG@LiamBeefySmith = GGG@MartinMurrayBox = GGG@JamieMoore777 = GGG@J_Warrington = GGG@Tyson_Fury = ???????????? pic.twitter.com/tAl9UuinKJ— Boxing on BT Sport ???? (@BTSportBoxing) 7 сентября 2018 г.
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