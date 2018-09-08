Изучать сакральные места Восточного Казахстана стало еще удобнее благодаря цифровизации

Уникальность приложения «Тарихи Жол» в своеобразной концепции, которая совместила в себе тенденции новых технологий и несет моральную ценность, сохраняя историю наших предков.

Теперь казахстанцы могут окунуться в познавательный историко-культурный мир Казахстана на пяти языках. Это стало возможным благодаря созданному приложению «Тарихи жол» по проекту возрождения Истории Казахстана в дополненной реальности в рамках программы «Цифровой Казахстан» под эгидой «Рухани жаңғыру», передает Zakon.kz.

Данный проект реализуется при поддержке акимата ВКО совместно с компанией разработчиком. Уникальность приложения «Тарихи Жол» в своеобразной концепции, которая совместила в себе тенденции новых технологий и несет моральную ценность, сохраняя историю наших предков. В приложении есть несколько опций: улучшение восприятия информации с помощью дополненной реальности в стиле исторических персонажей, видеоролики 360 градусов, которые создадут виртуальную реальность и «эффект присутствия» на сакральных местах региона, offline-режим позволит туристам пользоваться приложением даже в местах, где нет покрытия интернета. Также приложением можно пользоваться как туристическим гидом. Оно интегрируется со всеми туристическими объектами, гостиницами и ресторанами. Всю информацию пользователь может получить на пяти языках: казахском, русском, английском, турецком, китайском.

Как сообщил представитель компании разработчиков Айбек Альмухаметов, с помощью этого приложения планируется повысить интерес к познанию историко-культурных памятников для внутреннего и внешнего туризма в регионе.

- Также можно проанализировать туристическое состояние каждого объекта, что поспособствует увеличению количества туристов и качества сервиса.

Отметим, что на сегодняшний день в Восточном Казахстане с помощью данной системы, которая разработана казахстанскими специалистами, оцифровано более 40 объектов.

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