Самолёт Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Актау
Пассажиры самолета вынуждены ждать другой самолет.
Фото : kp.kz8 сентября 2018, 15:56
Прямой рейс Air Astana, летевший из Алматы в Тбилиси, из-за непогоды был вынужден совершить посадку в актауском аэропорту, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.
После посадки у самолета обнаружили некоторые технические неисправности. Об этом рассказал исполнительный директор Международного аэропорта в Актау Ергазы Жолдасов.
Пассажиры самолета вынуждены ждать другой самолет.
- В данный момент ожидаются инженеры из Алматы, которые займутся неисправностями самолета. После починки самолет, летевший в Тбилиси, будет отправлен обратно в Алматы, а ожидающих пассажиров доставит в Тбилиси самолет рейса Алматы-Актау, - сказал Ергазы Жолдасов.
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