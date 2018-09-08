Самолёт Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Актау

Пассажиры самолета вынуждены ждать другой самолет.

Прямой рейс Air Astana, летевший из Алматы в Тбилиси, из-за непогоды был вынужден совершить посадку в актауском аэропорту, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

После посадки у самолета обнаружили некоторые технические неисправности. Об этом рассказал исполнительный директор Международного аэропорта в Актау Ергазы Жолдасов.

Пассажиры самолета вынуждены ждать другой самолет.

- В данный момент ожидаются инженеры из Алматы, которые займутся неисправностями самолета. После починки самолет, летевший в Тбилиси, будет отправлен обратно в Алматы, а ожидающих пассажиров доставит в Тбилиси самолет рейса Алматы-Актау, - сказал Ергазы Жолдасов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!