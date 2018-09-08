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Трамп заснул, слушая речь Обамы

Речь мне показалась очень хорошей для того, чтобы спать, - президент США.

Фото : vesti.ru8 сентября 2018, 16:07

Президент США Дональд Трамп ответил на критику своего предшественника Барака Обамы, который обвинил его в попытке нажиться на недовольстве американского народа. Нынешний глава Белого дома посчитал выступление скучным и признался, что заснул. Об этом он рассказал во время встречи со своими сторонниками в городе Фарго (штат Северная Дакота), сообщает ABC News.

Трамп оценил речь Обамы так:

«Простите, я смотрел ее, но заснул. Мне она показалась очень хорошей для того, чтобы спать».

Президент США добавил, что Обама в своем выступлении попытался приписать себе заслуги хорошего экономического состояния страны. Однако, по мнению Трампа, если бы на выборах в 2016 году победили демократы, вместо роста ВВП произошел бы спад.

Выступление Обамы в рамках предвыборной кампании состоялось в университете Иллинойса. В ходе своей речи бывший президент страны раскритиковал республиканскую партию и Белый дом, сообщал CNN. Обама указал на то, что разобщение в народе и националистические настроения начались еще до прихода к власти Трампа. «Он следствие, а не причина. Он просто наживается на обидах, которые политики раздували годами», — сказал он.

Источник: Lenta.ru


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