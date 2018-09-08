Новый автобусный маршрут запущен в Астане

Маршрут был создан с целью транспортного обеспечения ОО «Казахское общество слепых».

В Астане 8 сентября запустили модифицированный маршрут № 1А на базе действующего маршрута № 1 по просьбе слабовидящих жителей, сообщает zakon.kz со ссылкой пресс-службу «Астана LRT».

Новый маршрут был создан с целью транспортного обеспечения ОО «Казахское общество слепых», расположенного по адресу микрорайон «Шұбар» улица 78, дом 7, а также мечети «Аль-Гани».

Схема движения маршрута №1А: от начального остановочного пункта «Ж/м «Кирпичный» до остановочного пункта «Ул. Бараева» согласно схеме движения маршрута №1, далее прямо по пр. Кабанбай батыра, налево на ул. Космонавтов – направо на ул. Арай – конечный пункт «Мкр. «Шұбар».

В обратном направлении – ул. Арай, далее направо на ул. Сарайшык – направо на пр. Кабанбай батыра - по аналогичной схеме движения.

Характеристика маршрута № 1А: Наименование – Ж/м «Кирпичный» - Мкр. «Шұбар»;

Время работы – 06:30 – 20:57 чч.

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