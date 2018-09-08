Самые закредитованные казахстанцы - жители Алматы и Астаны

Почти 6 триллионов тенге должны казахстанцы по кредитам.

В прошлом году кредитный портфель банков был в районе 4.5 триллионов тенге. В этом году казахстанцы должны почти 6 триллионов. Количество людей, взявших кредит на сегодня - 6 миллионов 300 тысяч человек. Большая часть исправно их выплачивает, а вот полтора миллиона человек вышли на просрочку и подпортили себе кредитную историю, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

«В среднем казахстанцы берут около 650 тысяч тенге. Это если мы говорим о всех розничных кредитах, включая ипотеку. Если мы говорим только о беззалоговых кредитах, то это от 250 до 350 тысяч тенге. Это средний кредит», - говорит директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро Асем Нургалиева.

Самые закредитованные - Алматы и Астана. Из регионов не отстают Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Туркестанская области. Чаще всего деньги под проценты берут для потребительских целей. Причем кредит - беззалоговый. Ипотека в рейтинге чуть менее популярна. 16% - доля потребзаймов с залогом. И автокредиты казахстанцы оформляют реже всего. А портрет заемщика выглядит примерно так:

«В сегменте хороших заемщиков 57% - женщины. В меньшей степени это мужчины. То есть если мы говорим о классическом хорошем заемщике - это женщина 30 лет с высшим образованием и со средним доходом 150-200 тысяч тенге», - делится Асем Нургалиева.

Кстати, микрокредиты тоже в основном берут женщины. Правда немного старше - 40 плюс и проживающие в селах южных регионов страны. Займы они тратят на запуск или развитие малого бизнеса. На сегодня микрофинансовые организации из общей доли выданных займов занимают всего 5%. Но кредитный портфель всего равно растет. К примеру, у самой крупной МФО он прибавил 23%.

«Клиентская база с начала года приросла в нашей компании до 3%. Если говорить про объемы, то в этом году за 6-7 месяцев - это порядка 44 миллиардов тенге. 85% у нас это клиенты, которые занимаются бизнесом. В основном агробизнесом. И только 15% - это люди, которые берут на потребительские цели. При этом потребительская цель - это не пойти купить смартфон, а больше о том, чтобы заплатить за образование детей, купить топливо на зиму», - говорит заместитель председателя правления микрофинансовой организации Карлыгаш Райханова.

На рынке есть еще и третьи игроки - так называемые онлайн-компании, выдающие деньги до зарплаты. К числу микрофинансовых организаций они не относятся. До недавних пор их работу никто не регулировал, потому не имеется статистических данных.

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