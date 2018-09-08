Олимпийский чемпион дисквалифицирован за домогательства к 14-летней девочке

Стивен Лопес был лишен всех наград и навсегда отстранен от соревнований.

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по тхэквондо американец Стивен Лопес получил пожизненную дисквалификацию за сексуальные домогательства к несовершеннолетней, сообщает НТВ.

Стивена Лопеса обвиняют в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке, которая жила по соседству со спортсменом. Лопес дружил с ее семьей. По данным следствия, отношения между спортсменом и девочкой начались, когда ей было всего 10 лет.



В 2000 году, когда соседке исполнилось 14, а Лопесу было 22, у них случился оральный секс, сообщает Houston Chronicle.



В отношении спортсмена ведется расследование. А агентство U. S. Center for SafeSport, которое занимается вопросами этики и дисциплины в спорте, уже вынесло свое решение: Лопес был лишен всех наград и навсегда отстранен от соревнований.



Стивен Лопес является участником пяти Олимпиад. На Играх 2000 и 2004 годов он выиграл золото, на ОИ-2008 — бронзу.

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