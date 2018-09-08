Из бюджета выделены средства на строительство дороги Атырау – Астрахань
Общая протяженность трассы Атырау - Астрахань, которая не ремонтировалась более 30 лет, составляет 277 км.
Фото : atr.kz8 сентября 2018, 17:12
Строительство дороги Атырау - Астрахань начнется в 2018 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Тема строительства автодороги от Атырау до Астрахани была поднята на заседании Правительства. После чего экстренно провело совещание с участием Министерства финансов, Министерства по инвестициям и развитию и дорожников. Было принято решение о проведении конкурса через ҚазАвтоЖол. Из республиканского бюджета выделены средства на строительство первого участка дороги протяженностью 60 км. В конце августа был проведен тендер. Определены 2 компании-подрядчика. Сейчас идут подготовительные работы. Само строительство начнется уже в конце текущего месяца», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» депутат Сената Парламента РК Сарсенбай Енсегенов.
Первый участок будет построен от села Котяевка до 8 разъезда. Напомним, общая протяженность трассы Атырау - Астрахань, которая не ремонтировалась более 30 лет, составляет 277 км.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4936209-47aafff425c8f472eba0aa21257c00f0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...