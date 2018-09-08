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Плавучий кран столкнулся с опорой Крымского моста

Движение по мосту ведётся в штатном режиме.

Фото : Сегодня8 сентября 2018, 17:50

В Керченском проливе плавучий кран, который сорвало с якоря, был прибит к опоре Крымского моста, в результате погнулось несколько метров барьерного ограждения моста, повреждена мачта освещения, сообщает RT.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу оператора моста — ФКУ «Упрдор «Тамань».

«На месте находятся специалисты эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения», — сообщил оператор моста.

Отмечается, что в настоящее время не зафиксировано каких-либо других видимых повреждений моста.

По данным компании, движение по мосту ведётся в штатном режиме.

При этом по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничили движение для устранения повреждений.

Как предполагается, для замены мачты освещения и барьерного ограждения понадобится не более шести-восьми часов, однако специалисты смогут приступить к работам после завершения диагностики и снятия штормового предупреждения.


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