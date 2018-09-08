Корону "Мисс Уральск - 2018" завоевала школьница

Она представит Уральск на "Мисс Казахстан".

Обладательницей короны конкурса "Мисс Уральск - 2018" стала 16 – летняя школьница Айдана Каримова, передаёт корреспондент BNews.kz.

Победителя конкурса определяли на главной площади города, где проходил концерт, посвященный Дню города. Победительница конкурса учится в школе-гимназии №44. Девушка получила в подарок от городского акимата телевизор, от спонсоров - шубу, и туристическую путевку в Чехию.

"Меня переполняют эмоции. Надеюсь достойно представить свой город на республиканском конкурсе", - сказала Каримова.

Из 12 участниц мало кому удалось правильно ответить на вопросы жюри в интеллектуальном конкурсе, в основном они были посвящены 20-летию Астаны.

Первой вице-мисс Уральск стала Асель Даулетбаева.

"Мне очень понравились девушки в этом году. Каждая из них достойна участия в конкурсе "Мисс Казахстан". Мне кажется, мы выбрали самых достойных", - сказала член жюри, редактор глянцевого журнала Аида Буранкулова.

Стоит отметить, что в этом году организаторы пошли на смелый шаг и дали возможность девушкам с ограниченными возможностями принять участие в конкурсе. Свои силы на подиуме им предложила попробовать председатель общества инвалидов-колясочников Гульмира Батпакулова. Одним из тренеров участниц выступила "Мисс Казахстан-2010" Жанна Жумалиева.

"Мы впервые отважились провести совместный конкурс для девушек. Отдельный конкурс для людей с ограниченными возможностями – это совсем не то. Возможно, в будущем конкурсы красоты по всему Казахстану будут проходить в подобном формате", - отметила организатор конкурса "Мисс Уральск-2018" Жулдыз Хуспанова.

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