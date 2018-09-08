Казахстанка победила на чемпионате Азии и Океании по паралимпийскому пауэрлифтингу

Турсынай Кабыл в категории до 41 кг, установила рекорд Азии.

Турсынай Кабыл победила на чемпионате Азии и Океании по пауэрлифтингу, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил Национальный паралимпийский комитета Казахстана в своем аккаунте в Instagram.

- На открытом чемпионате Азии и Океании в Японии по пара пауэрлифтингу первые 2 золотые медали! - говорится в сообщении. - Золотые медали в копилку нашей сборной принесла юная спортсменка (2004 г. р.) из Костанайской области Кабыл Турсынай в категории до 41 кг, установив рекорд Азии! Так держать!

- Я снова с вами! Спасибо всем, - поблагодарила болельщиков Турсынай на своей странице в Instagram.

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