Уникальную операцию провели хирурги Мангистауской областной больницы

Остеомиелит грудины относится к редким, но тяжелым заболеваниям, дающим высокую летальность и большое число осложнений.

63-летняя жительница Жанаозена поступила в МОБ в экстренном порядке с послеоперационным осложнением (остеомиелитом грудины) в начале сентября. За три месяца до этого ей было проведено аортокоронарное шунтирование с рассечением грудины. Операция впервые проведена видеоэндоскопическим методом и прошла успешно, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Женщина готовится к выписке.Осложнению, как выяснилось, способствовало несоблюдение рекомендаций врача после проведения аортокоронарного шунтирования и протезирования митрального клапана – не лежать на левом боку, не поднимать тяжести, носить специальный корсет и т.д.





- В результате у пациентки произошло расхождение краев послеоперационной раны, к этому присоединилась инфекция в виде остеомиелита грудины. У прооперированных пациентов осложнение такого типа случается нередко. По зарубежной литературе, такое осложнение сопровождается достаточно высокой летальностью – до 25 процентов. Ранее мы такие операции еще не проводили и теряли пациентов. В январе 2016 года мы впервые прооперировали женщину из Астаны с использованием лапаротомии (вскрытие брюшной полости). В начале этого года один пациент с аналогичным осложнением был направлен в клинику Астаны. В случае с больной Молдагалиевой мы впервые провели операцию без разреза лапароскопическим способом. Такая операция фактически нигде в Казахстане не делается. У нашей пациентки всё хорошо зажило, она готовится к выписке 10 сентября, - прокомментировали хирурги Ернур Ордабаев и Мухамеджан Нургазиев.

- Сейчас чувствую себя хорошо, самостоятельно передвигаюсь. После наркоза быстро отошла. Спасибо врачам, у меня прекратились боли. Самое главное – они продлили мне жизнь, - поделилась Кенжегуль Молдагалиева.

Что такое остеомиелит грудины?

Боли в области сердца у 63-летней Кенжегуль Молдагалиевой, жительницы Жанаозена, начались в начале года. До этого сердце женщину не беспокоило. В июне ей была проведено аортокоронарное шунтирование и протезирование митрального клапана. А в сентябре началось осложнение в виде остеомиелита грудины.

Остеомиелит грудины относится к редким, но тяжелым заболеваниям, дающим высокую летальность и большое число осложнений. Остеомиелит грудины после проведения операции на сердце – это очень серьезное заболевание, которое может возникнуть в результате попадания бактерий в костную ткань, надкостницу и костный мозг.



АКШ

Аортокоронарное шунтирование сердца (АКШ) проводят с рассечением грудины. Ее скрепляют затем металлическими скобами, поскольку массивная кость грудины постоянно подвергается большим нагрузкам. Регенерация кожи над ней происходит в течение нескольких недель. Кость грудины не срастается, но обрастает мягкими тканями за четыре-шесть месяцев. После АКШ необходимо носить корсеты (медицинские бандажи) для исключения прорезания скоб и расхождения грудины.



Лапароскопи́я — современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие (обычно 0,5—1,5 см) отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы.

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