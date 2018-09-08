Появилась информация, что одну из сестер Хачатурян признали невменяемой

Говорится, что девушка признана невменяемой на основании проведенной экспертизы.

Одна из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, признана экспертами невменяемой, утверждает член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий, передает ТАСС.

"Хачатурян, убившая вместе с сестрами своего отца-тирана, много лет издевавшегося над ними, признана невменяемой на основании проведенной экспертизы", - сообщил он ТАСС в субботу. Член комиссии не исключил, что она не отдавала отчет своим действиям "и, вполне возможно, находилась в таком состоянии из-за длительных издевательств отца".

"Ожидать решение суда, который назначит ей закрытое лечебное учреждение, она будет в больнице ФКУ СИЗО-2, куда уже этапирована", - информировал член ОНК.

Подтверждением этой информации от следственных органов ТАСС не располагает.

Следователи предъявили трем сестрам обвинение в убийстве их 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. 2 августа Останкинский суд Москвы арестовал их.

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