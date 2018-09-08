Самолет с «Кайратом» на борту приземлился в Санкт-Петербурге

Все внимание местных жителей было направлено на экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина.

Алматинцы прибыли в аэропорт Пулково и сразу приковали к себе внимание россиян, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Точнее, все внимание местных жителей было направлено на экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина, который не был в Петербурге уже несколько лет.

Сфотографироваться с легендой «Зенита» желающих было немало. Несмотря на усталость, Арщавин не отказал никому с просьбами о селфи.

«Кайрат» прибыл в Санкт-Петербург в следующем составе:

Вратари: Давид Лория, Стас Покатилов.

Защитники: Елдос Ахметов, Станислав Лунин, Нуралы Алип, Сергей Кейлер, Дарын Суюнов, Иван Сизов.

Полузащитники: Андрей Аршавин, Исаэль Барбоза, Хуан Фелипе, Максим Котов, Улугбек Хайтмуратов, Иво Иличевич, Магомед Парагульгов, Рашид Люхай.

Нападающие: Адеринсола Эсеола, Самат Сарсенов.

Товарищеский матч «Зенит» - «Кайрат» пройдет завтра, 9 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по времени Астаны.

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