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Вооруженная женщина напала на прохожих в Англии

До того как женщину задержали, она успела ранить одного человека.

Фото : Яндекс.Новости8 сентября 2018, 19:40

Вооруженная большим ножом или мачете женщина напала на прохожих в британском городе Барнсли. Инцидент произошел утром 8 сентября на автобусной остановке, передает портал Известия.

До того как женщину задержали, она успела ранить одного человека. Об этом 9 сентября сообщает газета The Independent.

Полиция графства Саут-Йоркшира опровергла слухи о том, что нападение могло быть террористической атакой. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

1 сентября в итальянском городе Каннето-суль-Ольо женщина набросилась с ножом на посетительницу музея исторических игрушек. От ранений в области ребер пострадавшая скончалась.


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