Рыпакова взяла "серебро" на Континентальном кубке IAAF

В нем принимают участие самые яркие звезды мировой легкой атлетики.

Ольга Рыпакова стала серебряной призеркой Континентального кубка IAAF по легкой атлетике в тройном прыжке, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он проходит в чешском городе Острава.

33-летняя Рыпакова смогла показать результат 14,26 метра. "Золото" завоевала олимпийская чемпионка Рио-2016 колумбийка Катрин Ибаргуэн, которая прыгнула на 14,76 метра. "Бронза" у обладательницы "золота" чемпионата Европы Параскеви Папахристу из Греции - 14,22.

Стоит отметить, что именно такой результат Рыпакова показала и на Азиатских играх в Индонезии, принеся Казахстану 11-е "золото" и став четырехкратной чемпионкой Азии. В 2006 году в Дохе она стала победительницей Азиады в семиборье, а затем дважды выигрывала Игры в Гуанчжоу-2010 и Инчхон-2014 в тройном прыжке.

Прыжок на 14,26 метра является лучшим для Рыпаковой в нынешнем сезоне. Лучшим же в карьере казахстанки является результат 15,25 метра, который она установила 4 сентября 2010 года в Сплите (Хорватия). Данный результат является рекордом Азии в тройном прыжке на открытом воздухе.

Напомним, что прыгунья Ольга Рыпакова и бегунья Виктория Зябкина были включены в состав объединенной команды Азии и Океании. Их соперницами являются легкоатлетки из сборных Европы, Америки и Африки.

Розыгрыш Континентального Кубка с участием самых ярких звезд мировой легкой атлетики проводится раз в четыре года под эгидой международной ассоциации легкоатлетических федераций - IAAF.

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