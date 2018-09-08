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В СКО нашли пропавшую школьницу

Девушка была найдена в селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

Фото : Амител8 сентября 2018, 21:59

К настоящему времени установлено местонахождение несовершеннолетней жительницы областного центра Северо-Казахстанской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По информации пресс-службы полицейского ведомства, Диана Набатчикова была найдена в селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области. В настоящее время уточняются все обстоятельства по поводу пропажи подростка. В скором времени 15-летнюю жительницу Петропавловска полицейские возвратят родителям.

Напомним, что в Петропавловске разыскивали школьницу 2003 года рождения.


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