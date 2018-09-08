«Сарыарка» всухую проиграла «Химику»
Счет матча 2:0.
Фото : Sports.kz8 сентября 2018, 22:32
В рамках регулярного чемпионата ВХЛ в Воскресенске карагандинская «Сарыарка» сыграла с «Химиком», сообщает Sports.kz.
Счет открыл Илья Коренев из «Химика» незадолго до окончания второго периода. В третьем отрезке игры Михаил Котляревский забросил гостям еще одну шайбу.
10 сентября в Чехове карагандинская «Сарыарка» встретится со «Звездой».
«Химик» — «Сарыарка» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 38:33 Коренев (Моня, Бобров). В большинстве
2:0 — 56:23 Котляревский Михаил (Бобров Виктор). В равенстве
Вратари: Хомченко — Бояркин
Штраф: 12:10 (6:4, 2:6, 4:0).
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