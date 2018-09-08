Казахстанский тяжеловес за два раунда «удосрочил» соперника в Санкт-Петербурге

Балоев одержал победу над дебютантом из Азербайджана.

В Санкт-Петербурге (Россия) на арене «Club A2» проходит вечер бокса Фируза Шарипова (8-1, 4 КО) — Юлия Куценко (7-0-1, 3 КО), сообщает Sports.kz.



Свой бой в его андеркарде провел казахстанский боксер Али Балоев (6-0, 5 КО). Его соперником по шестираундовому поединку в первом тяжелом весе был дебютант из Азербайджана Гулхусейн Агазада. Балоев одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Для Али это седьмая победа в профессионалах, а Агазада начал свой путь в профи с поражения.



Напомним, свой предыдущий бой Балоев провел 28 июля в Остине (США) — уже в первом нокауте он победил техническим нокаутом местного бойца Ричарда Уркисо (3-5-2, 1 КО).

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