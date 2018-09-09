Казахстанец нокаутировал соперника на вечере бокса в Санкт-Петербурге

Виктор Коточигов встречался с таиландским боксером Аеккави Каевмани.

В Санкт-Петербурге (Россия) на арене «Club A2» проходит вечер бокса, главным событием которого станет бой казахстанской боксерши Фирузы Шариповой (8-1, 4 КО) с россиянкой Юлией Куценко (7-0-1, 3 КО), сообщает Sports.kz.



В андеркарде казахстанский боксер Виктор Коточигов (6-0, 2 КО) встречался с таиландским боксером Аеккави Каевмани (16-10, 6 КО) и одержал убедительную победу. В третьем раунде Коточигов отправил своего соперника в нокдаун, однако не сумел добить его, поскольку прозвучал гонг. Однако в четвертом раунде Виктор завершил начатую работу — пушечным ударом по корпусу он отправил своего соперника в глубокий нокаут. Таиландец долго приходил в себя, но все-таки сумел подойти к рефери для объявления победителя.

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