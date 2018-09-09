Сборная РК заняла II место на Всемирных играх Кочевников

Спортсмены принимали участие в 37 видах спорта.

8 cентября в Кыргызстане (г.Чолпон-Ата)завершились III Всемирные Игры Кочевников. В завершающий день два золото и одну бронзу принесли в копилку наши игроки в овари (африканская национальная игра), сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Девушки в командном зачете стали обладателями золотого медаля, Асель Далиева в личном зачете стала чемпионкой. Стоит отметить, на счету у Асель Далиевой четыре золото (мангала, овари, тогызкумалак). Диана Кенина стала обладательницей бронзовой медали. В итоге Сборная Казахстана с 72 медалями расположился на втором месте. В нашей копилке 18 – золотых, 24-серебряных,30 бронзовых медалей. Первое место у хозяев, на счету Киргизской Сборной 103 (40-золотых, 32-серебряных, 31-бронзовых)медалей. На третьем команда Российской Федерации на их счету 56 (17-золотых, 24-серебряных, 27-бронзовых)медалей.

Отметим, III Всемирные Игры Кочевников проходили в период с 2 по 8 сентября в г.Чолпон-Ата (Киргизстан). Спортсмены принимали участие в 37 видах спорта. Сборная Республики Казахстана была представлена 135 спортсменами в 32 видах спорта. Эстафету следующих игр Кочевников приняла Турция.

IV Всемирные Игры Кочевников пройдет в 2020 году.

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