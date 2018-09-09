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Пол Маккартни выпустил альбом впервые за 5 лет

В альбом вошло 16 композиций и два бонус-трека.

Фото : ART1.ru9 сентября 2018, 01:10

Отмечается, что в пластинку, записанную в трёх городах, вошло 16 композиций-"станций", сообщает Life.ru.

Участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил первый за пять лет альбом под названием Egypt Station. Предыдущий альбом артиста — New — вышел в 2013 году.

В альбом вошло 16 композиций и два бонус-трека. Маккартни уже выпустил три сингла: Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You. Сообщается, что музыкант назвал альбом в честь картины собственного авторства 1988 года, которую также использует в качестве обложки пластинки.

Egypt Station записывался и сводился на студиях в Лос-Анджелесе, Лондоне и Сассексе.

Маккартни рассказал, что альбом начинается с песни Opening Station ("Открывающая станция"), а каждая новая песня на альбоме — это следующая станция.


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