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В Индонезии автобус упал в ущелье, погибли 20 человек

Водитель не справился с управлением.

Фото : Новости-Азербайджан9 сентября 2018, 01:27

20 человек погибли и десятки получили ранения, когда туристический автобус упал в ущелье глубиной 30 метров в районе города Сукабуми в провинции Западная Ява в Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию, сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в полиции, автобус перевозил сотрудников фирмы Catur Putra Group, дилера Honda, которые направлялись к популярному у туристов месту для сплава по реке.

Водитель не справился с управлением, и автобус упал в ущелье. По данным полиции, всех пострадавших доставили в местные медицинские учреждения для оказания помощи.


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