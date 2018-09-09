Ким Чен Ын заявил о готовности посетить Россию

Спикер верхней палаты российского парламента Матвиенко провела в субботу встречу с лидером КНДР.

Глава КНДР Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в РФ, согласование времени и места визита начнется по дипканалам, заявила в субботу спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

"Он сказал, что он подтверждает готовность приехать с официальным визитом в РФ, и свое желание. Он сказал, что не хочет откладывать, и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита. Он сказал: для меня крайне важна встреча с президентом РФ, как в двустороннем плане мы должны обсудить стратегию и перспективы нашего сотрудничества, так, конечно, я бы хотел обсудить целый ряд важных, серьезных вопросов международной повестки дня", — сказала она журналистам.

Спикер верхней палаты российского парламента Матвиенко провела в субботу встречу с лидером КНДР.

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