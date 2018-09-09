В сети появился промо-ролик ко второму бою Головкин — «Канело» в стиле 90-х

Второй бой «Канело» — GGG состоится 15 сентября/

Youtube-канал BDA Boxing опубликовал видео, посвященное долгожданному рематчу казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) с мексиканцем Саулем Альваресом(49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Видеоролик выполнен в стиле трейлера к фильмам ранних 1990-х, а на его фоне звучит композиция из «Рокки».

Второй бой «Канело» — GGG состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Первый поединок закончился спорной ничьей: многие эксперты и фанаты считают, что судьи «ограбили» Головкина. Теперь оба боксера пообещали не доводить дело до судейских записок и оформить победу нокаутом.

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