На дне Тихого океана нашли загадочные следы

Ученые исключили возможность того, что это следствие горных работ или научных операций.

В Тихом океане между Мексикой и Гавайями на глубине четырех километров нашли странные следы, которые, по мнению некоторых исследователей, могут быть оставлены НЛО, сообщает РИА Новости.

Следы длиной около двух с половиной метров и глубиной около тридцати сантиметров были найдены при помощи глубоководного робота британскими исследователями из Национального океанографического центра в Саутгемптоне.

Ученые исключили возможность того, что это следствие горных работ или научных операций, а также заявили, что отметины слишком велики, чтобы их могли оставить рыбы или глубоководные животные.

"Анализ показал, что следы распределены не случайным образом", — отметил руководитель исследовательской группы доктор Ли Марш. Специалист склоняется к тому, что огромные отметины оставили киты, которые в крайне редких случаях могут нырять на такую большую глубину.

Другие же эксперты утверждают, что это следы внеземной цивилизации.

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