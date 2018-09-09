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Шарипова провела дуэль взглядов с чемпионкой WBC

Ева Вальстрём поздравила с победой Шарипову, которая является ее обязательной претенденткой – Фируза владеет титулом WBC Silver.

Фото : sports.kz9 сентября 2018, 08:33

После победы казахстанской боксерши Фирузы Шариповойнад россиянкой Юлией Куценко на ринг поднялась чемпионка мира по версии WBC во втором полулегком весе, финка Ева Вальстрём, сообщает Sports.kz.

Она поздравила с победой Шарипову, которая является ее обязательной претенденткой – Фируза владеет титулом WBC Silver. Затем бойцы провели дуэль взглядов.

Шарипова, в свою очередь, заявила, что предстоящий бой станет для Вальстрём одним из самых тяжелых в ее карьере. Отметим, что на данный момент Ева не знает поражений в профи – 22-0-1, 3 КО. Поясом WBC она владеет с 2016 года. Рекорд же Фирузы после победы над Куценко – 9-1, 4 КО. Отметим, что также казахстанка владеет титулами IBO во втором полулегком весе и IBA в легком.


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