Шарипова провела дуэль взглядов с чемпионкой WBC

Ева Вальстрём поздравила с победой Шарипову, которая является ее обязательной претенденткой – Фируза владеет титулом WBC Silver.

После победы казахстанской боксерши Фирузы Шариповойнад россиянкой Юлией Куценко на ринг поднялась чемпионка мира по версии WBC во втором полулегком весе, финка Ева Вальстрём, сообщает Sports.kz.

Она поздравила с победой Шарипову, которая является ее обязательной претенденткой – Фируза владеет титулом WBC Silver. Затем бойцы провели дуэль взглядов.

Шарипова, в свою очередь, заявила, что предстоящий бой станет для Вальстрём одним из самых тяжелых в ее карьере. Отметим, что на данный момент Ева не знает поражений в профи – 22-0-1, 3 КО. Поясом WBC она владеет с 2016 года. Рекорд же Фирузы после победы над Куценко – 9-1, 4 КО. Отметим, что также казахстанка владеет титулами IBO во втором полулегком весе и IBA в легком.





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