В ЮАР жираф искусал туристов до полусмерти
Сейчас 35-летняя Кэти Уильямс и ее трехлетний сын находятся в больнице в Йоханнесбурге в критическом, но стабильном состоянии.
Фото : CC BY 2.0 / Philip Sheldrake /9 сентября 2018, 08:49
В заповеднике диких животных в городе Хоэдспруит жираф напал на туристку из США и ее трехлетнего сына, сообщает РИА Новости.
Сейчас 35-летняя Кэти Уильямс и ее трехлетний сын находятся в больнице в Йоханнесбурге в критическом, но стабильном состоянии.
Предположительно, самка жирафа, которая находилась с двухмесячным детенышем у дома Уильямс, внезапно набросилась на женщину с ребенком и искусала их. Это увидел муж, Сэм Уильямс – ему удалось отогнать животное, после чего он вызвал скорую.
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