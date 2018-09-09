Какая погода ждет казахстанцев 9 сентября

Местами ожидается ветер, на юге с пыльной бурей.

Обширный антициклон по-прежнему оказывает влияние на погоду большинство областей Казахстана, с которым сохранится погода без осадков. Лишь на севере, центре и востоке республики под влиянием области низкого давления местами пройдут дожди. Местами ожидается ветер, на юге с пыльной бурей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в Мангистауской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Костнайской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

Утром и днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, утром и днем местами гроза.

Днем в Северо-Казахстанской области местами ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Павлодарской области местами ожидается гроза. В Акмолинской, Карагандинской областях ночью и утром местами туман.

Днем в Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 18°, облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем 15°, частично облачно.

Прогноз погоды на 9 сентября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!