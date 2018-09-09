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Промоутер Сондерса назвал главное условие боя с Головкиным

Сондерс проведет бой с американцем Деметриусом Андраде 20 октября.

Фото : sports.kz9 сентября 2018, 10:25

Промоутер британца Билли Джо Сондерса Фрэнк Уорренв очередной раз оценил вероятность боя его клиента с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

«Я не думаю, что „Канело“ когда-либо сразится с Сондерсом, даже если он побьет Головкина. А вот GGG, по моему мнению, пойдет на этот бой: у него есть менталитет воина — он готов сразиться с кем угодно. Он доказывает это в течение всей своей карьеры. Если Сондерс победит Андраде, то обеспечит себе поединок с одним из лучших в мире», — цитирует слова Уоррена Daily Star.

Напомним, долгожданный рематч Головкина с мексиканской звездой Саулем «Канело» Альваресом состоится 15 сентября. Сондерс проведет бой с американцем Деметриусом Андраде 20 октября.


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