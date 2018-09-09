Астанчане стали создавать семьи в более зрелом возрасте

За последние 20 лет средний возраст вступления в брак в Астане вырос почти на 10 лет.

По итогам первого полугодия 2018 года в столице зарегистрировано 5454 брака. За аналогичный период 2017-го количество заключенных браков составило 4960. Таким образом, количество семей в этом году по сравнению с прошлым увеличилось на 10 процентов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

По словам руководителя отдела РАГС (регистрации актов гражданского состояния – ред.) акимата района Сарыарка Бахытгуль Шайкеновой, жители города стали создавать семьи в более зрелом возрасте. Так, за последние 20 лет средний возраст вступления в брак в Астане вырос почти на 10 лет. Сегодня столичная молодежь предпочитает связывать себя узами брака ближе к 30 годам.

«Сейчас молодые люди к этому делу подходят более осознанно. Девушки и парни в таком возрасте стараются уделять больше внимания детям, семье. Раньше, наверное, дети росли вместе с родителями. Если в начале 2000 годов минимальный возраст вступления в брак составлял 20-21 год, сегодня этот показатель заметно вырос примерно на 7–10 лет. Сейчас в этом плане популярен возраст 25 +, то есть чаще в брак стали вступать люди в возрасте 28-30 лет. Некоторые женятся и в 33», – рассказала Б. Шайкенова.

Также спикер отметила еще одну интересную тенденцию – нынче у джигитов в моде брать спутниц жизни постарше.

«Если раньше в основном девушки были моложе, сейчас часто встречается так, что невесты старше женихов. И не только на год-два. Не редкость пары, в которых девушки старше на 5-10 лет», – отмечает Бахытгуль Шайкенова.

Кроме того, молодые жители Астаны стали чаще связывать семейные узы с иностранными гражданами.

«У нас, наверное, девушки чаще выходят замуж за иностранцев, в отличии от парней. На моей памяти были случаи, когда наши дамы выходили замуж за граждан африканских стран. В этом нет ничего удивительного, ведь сейчас границы открыты. Наши граждане больше стали ездить, путешествовать, а мир стал больше узнавать о нас», – говорит спикер.

Добавим, что, согласно Закону о браке и семье РК, для мужчин и женщин брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважительных причин органы записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака могут снизить брачный возраст на срок не более двух лет.

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