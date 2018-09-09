Вице-премьеры стран СНГ обсудят экономическое сотрудничество 14 сентября

Предлагается обсудить целый ряд финансовых и организационных вопросов, ознакомиться с информационно-аналитическими и справочными материалами.

14 сентября в Москве (проспект Мира, ВДНХ, павильон «Космонавтика и авиация») состоится 79-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Исполком СНГ.

В повестку дня заседания включены вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств – участников СНГ.

Вице-премьер-министры стран Содружества обсудят ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли и ряда межгосударственных программ, а также различные аспекты подготовки к проведению в государствах – участниках СНГ переписей населения раунда 2020 года.

На рассмотрение членов Экономического совета СНГ вносятся проекты Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств – участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, протоколов о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи и об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования, а также новая редакция Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

Будут представлены отчеты межгосударственных советов по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах и по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

В ходе заседания предстоит согласовать долевые взносы государств – участников СНГ на финансирование в 2019 году Плана мероприятий по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей на период до 2020 года.

Представители государств смогут обменяться мнениями по проблемам создания и функционирования на территории ВДНХ национальных выставочно-торговых центров.

Помимо этого, предлагается обсудить целый ряд финансовых и организационных вопросов, ознакомиться с информационно-аналитическими и справочными материалами.

Перед началом заседания (в 10.00) запланирован осмотр членами Экономического совета СНГ выставочно-торговых центров государств – участников Содружества.

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