Сегодня в Казахстане празднуется день семьи

Он отмечается каждое второе воскресенье сентября.

Начиная с 2013 года, каждое второе воскресенье сентября в Республике Казахстан отмечается День семьи, сообщает Zakon.kz.

Идея учреждения этого праздника была озвучена в 2009 году, когда Национальная комиссия страны, занимающаяся исследованием вопросов по делам женщин и семейно-демографической ситуации, выступила с инициативой учредить в Казахстане День семьи и проводить его ежегодно 15 мая, приурочив празднование к дате Международного дня семей.

1 марта 2013 года Президент страны Н.Назарбаев подписал Указ о внесении изменений и дополнений в Перечень профессиональных и иных праздников Республики Казахстан. Этим Указом в стране был учреждён новый праздник – День семьи, и определена дата его празднования – каждое второе воскресенье сентября.

«Счастье для многих людей - это семья и дети», - сказал Президент РК Нурсултан Назарбаев, когда посещал новый дворец торжеств в Караганде.

Каждый год День семьи в Казахстане проходит под определённым девизом. В этот день по всей стране в проведении праздника принимают участие государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства, органов здравоохранения. Проводятся концерты, выставки, лекции и семинары просветительского и обучающего характера, семейные спортивные состязания, вручаются подарки в родильных домах, а также детских больницах.

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