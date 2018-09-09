Житель Актау обвинил полицейских в нарушении ПДД

Действия происходили на автобусной остановке возле автодороги в сторону 33 микрорайона.

Автора видео возмутило поведение полицейских, которые остановили автомобиль Daewoo Nexia и сами припарковались на автобусной остановке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Мужчина подъехал к стражам порядка и сообщил им о нарушении ПДД. Полицейский в ответ сообщил, что автобуса в данный момент нет и попросил автора видео двигаться дальше, чтобы не создавать помеху движению автомобилей. На просьбу представиться блюститель порядка отказался.

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