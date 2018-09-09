Казахстанская короткометражка получила спецприз фестиваля «Киношок»

Приз за лучшую мужскую роль в полнометражном кино присужден Владимиру Толоконникову посмертно за работу в фильме «Дед».

Жюри российского открытого фестиваля «Киношок» присудили покойному заслуженному артисту РК Владимиру Толоконникову награду в одной из номинаций, передает МИА «Казинформ».

Приз за лучшую мужскую роль в полнометражном кино присужден Владимиру Толоконникову посмертно за работу в фильме «Дед», режиссером которого является Алексей Шемес, известный по роли в популярнейшем отечественном сериале 90-х «Перекресток». Он, кстати, получил приз за лучшую режиссуру.

Также в секции короткого метра специальный приз жюри конкурса короткометражных фильмов «За впечатляющее воплощение актуальных проблем современных подростков на экране» достался фильму «Видео Марата» казахстанского режиссера Алимжана Кудабаева. Киношок» - открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии. Проходит в Анапе с 1992 года и является одним из крупнейших кинофестивалей России.





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