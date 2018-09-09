Ольга Рыпакова стала второй на континентальном кубке в Остраве

В первой попытке она прыгнула на 14.11 метров, а в третьей улучшила этот результат - 14.18.

Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова на розыгрыше континентального кубка в Остраве заняла второе место в тройном прыжке, опередив главных соперниц - лучших прыгуний Европы, сообщает МИА "Казинформ".

В тройном прыжке у женщин выступили 8 участниц - по две от каждой из четырех команд: Европы, Америки, Африки и объединенного состава Азии и Океании. Америку представляли лидеры мирового сезона Катрин Ибаргуэн из Колумбии и Тори Франклин из США, Европу - обладательницы золотой и серебряной медалей чемпионата этого континента гречанка Параскеви Папахристу и немка Кристин Гириш. От Азии выступала Ольга Рыпакова из Казахстана и Паринья Чуаймароенг из Таиланда, они в конце августа на Азиатских играх заняли первое и второе места, соответственно. Также две лучшие прыгуньи представляли Африку, но их результаты заметно уступали другим участницам.

Соревнования в тройном прыжке прошли по непривычной схеме. Вернее - в первых трех попытках все было, как всегда. А вот затем борьбу продолжили только по одной лучшей участнице от каждой из четырех команд. Причем по результатам только четвертой попытки определялись две сильнейшие прыгуньи, которые в пятой, финальной попытке, оспаривали первое место.

При таком необычном формате соревнований, очень важно было сохранять спокойствие. У Ольги Рыпаковой оно было поистине олимпийским. В первой попытке она прыгнула на 14.11 метров, а в третьей улучшила этот результат - 14.18.

Чемпионка Европы Параскеви Папахристу после двух заступов смогла выдать - 14.15, сделав главное дело на этом этапе - опередив вице-чемпионку, немку Кристин Гириш - 13.96. Лучший же результат в первых трех попытках показала Катрин Ибаргуэн - 14.31 метров. Американка Тори Франклин лишь в третьем своем прыжке смогла улететь за 14 метров - на 14.27. Но поскольку дальше соревнования продолжили только по одной участнице от каждой команды, она вынуждена была закончить выступление.

В четвертой попытке было очень важно не заступить, потому для выхода финал предыдущие прыжки не учитывались. Этот момент сразу повысил градус психологического напряжения. Видимо, поэтому Рыпакова, страхуясь, не доступила около 20-ти (!) сантиметров. Тем не менее, это был самый далекий ее прыжок - на 14.26. Прыгавшая следом Папахристу попыталась обойти казахстанскую легкоатлетку, но приземлилась на отметке - 14.22 метров. Ответ Ибаргуэн - 14.76.

В споре за первое место также учитывался результат только одной пятой попытки. Видя, в какой форме находится колумбийка, Рыпакова решила рискнуть! Увы - заступ. Ибаргуэн прыгает на 14.54 и становится первой. Ольга Рыпакова - вторая. Казахстанская легкоатлетка повторила свой лучший результат сезона - 14.26, не доступив при этом 21 сантиметр.

8 сентября, Острава. Континентальный Кубок. Тройной прыжок. Женщины

1. Катрин Ибаргуэн (Колумбия, сборная Америки) - 14.76 метров (8 очков в командный зачет);

2. Ольга Рыпакова (Казахстан, сборная Азии и Океании) - 14.26 (7 очков);

3. Параскеви Папахристу (Греция, сборная Европы) - 14.22 (6 очков);

4. Зинзи Чабангу (ЮАР, сборная Африки) - 12.89 (5 очков);

5. Тори Франклин (США, сборная Америки) - 14.27 (4 очков);

6. Кристин Гириш (Германия, сборная Европы) - 13.96 (3 очка);

7. Паринья Чуаймароэнг (Таиланд, Азия и Океания) - 13.53 (2 очка);

8. Одиль Ахоуанваноу ( Бенин, сборная Африки) - 11.29 (1 очко).





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