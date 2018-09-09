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В Атырау вандалы разграбили кладбище

В одном из нелегальных пунктов приёма металла обнаружены и изъяты 75 чугунных секций.

Фото : Хабар 249 сентября 2018, 15:12

Атырауские полицейские пытаются остановить беспредел на местном православном кладбище, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Здесь только за неделю вандалы демонтировали и увезли ограды больше чем с десятка могил.

- У моего дяди сняли все звенья. Оставили только столбики. У знакомых утащили ограду полностью – со столбиками. У вторых знакомых утащили две трети, - рассказал житель Атырау Александр Насенков.

Сейчас задержать удалось группу воров, признавшихся в семи случаях воровства оград. В одном из нелегальных пунктов приёма металла обнаружены и изъяты 75 чугунных секций.

- Участковым инспектором этого района будет усилен контроль. Работать он будет в тесном контакте с администрацией кладбища. В первую очередь, отслеживая нахождение на территории подозрительных лиц, - сообщила руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.

Представитель администрации кладбища пообещал установить видеокамеры на территории, усилить охрану и ввести регулярный обход кладбища.

Воруют в Атырау не только ограды, но и чугунные канализационные люки, ограждения на набережной и даже тросы от лифтов. Пойманные же кладбищенские воры ждут суда. Статья, по которой их будут судить, предполагает до 3 лет лишения свободы.


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