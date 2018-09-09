В Атырау парень выпал с шестого этажа и разбился насмерть

В ДВД Атырауской области пока не прокомментировали этот инцидент.

Трагедия произошла минувшей ночью 8 сентября на улице Кулманова в правобережном центре Атырау, передает Zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

По информации издания, парень 28 лет выпрыгнул из окна квартиры на 6 этаже девятиэтажного доме и скончался на месте падения.

В ДВД Атырауской области пока не прокомментировали этот инцидент.

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