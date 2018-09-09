Появилось видео момента наезда на пешеходов в Москве

Водитель, наехавший на группу пешеходов в Москве, сделал это умышленно.

Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись момента ДТП на юго-востоке Москвы. На кадрах видно, как белая легковушка разгоняется и сбивает толпу людей на улице.

Напомним, ранее в Москве автомобиль въехал в группу пешеходов. По имеющимся данным, в результате наезда пострадали девять человек.

Водитель, сбивший пешеходов, задержан. Он оказался гражданином Киргизии. Задержанный уже дал показания, что совершил наезд умышленно. Таким образом он хотел отомстить после ссоры в кафе, сообщили в главк МВД Москвы.

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