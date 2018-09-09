71-летняя бегунья покорила столичный небоскреб за 9 минут

Всего финишировало 280 бегунов.

9 сентября 2018 года в столице прошел Второй благотворительный вертикальный забег на небоскреб Highvill Skyrunning, сообщает zakon.kz.

Участникам забега необходимо было пробежать 100 метров и после покорить высоту в 34 этажа жилого комплекса Highvill – это около 700 ступеней. На участие в марафоне было подано 326 заявок (114 женщин и 212 мужчин) из разных городов Казахстана (Астана, Алматы, Петропавловск, Уральск, Караганда, Кокшетау и другие) и зарубежья (Минск, Штутгарт, Фильдерштадт). К забегу допускались мужчины и женщины от 18 лет, прошедшие медицинский осмотр.

Участники соревновались между собой в разных возрастных категориях среди мужчин и женщин. В категории женщин допускались три возрастные группы: 18-30 лет, 31-40 лет, 41-50 лет. В категории мужчин – 18-30 лет, 31-40 лет, 41-50 лет и 51-60 лет. Самая популярная категория – 18-30 лет (57%), на втором месте 31-40 лет (32%), далее 41-50 лет (9%) и 51-60 лет (2%).

Всего финишировало 280 бегунов. Самая возрастная участница забега Мирошниченко Амегульсин 1947 года рождения пробежала дистанцию за 9:15 мин, соревнуясь наравне с бегунами женской категории 41-50 лет. Самый возрастной участник забега среди мужчин – Бекеев Казбек 64 лет – пробежал дистанцию за 4:52 мин, заняв 2 место в категории 51-60 лет.

Перед забегами участникам соревнования проводилась разминка под наставничеством профессионального инструктора, мероприятие сопровождалось зажигательной музыкальной программой, каждого стартующего бегуна подбадривали громкими речевками и выступлением яркие девушки-чирлидерши.

Для точного учета времени была использована одна из лидирующих систем хронометража во всем мире – система Chronotrack. Участникам вертикального забега предоставлялись чипы, которые фиксировали время старта и финиша. На лестничных пролетах работали 30 волонтеров, дежурили работники медицинской службы, а также бегунам была доступна питьевая вода.

В этом году марафон решением организаторов проводится с благотворительной целью: все взносы участников пойдут в помощь детям-инвалидам, детям опекаемым сиротам, детям из малообеспеченных и многодетных семей по программе «Дорога к школе». Данная программа реализуется совместно с благотворительным фондом «Ниет».

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