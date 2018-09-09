Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Покуривший марихуану Илон Маск обвалил акции Tesla на 10%

Крупнейший в мире производитель электромобилей потерял в цене 1,4%.

Фото : rtvi.com9 сентября 2018, 17:31

Основатель главной компании по производству электрических автомобилей употребил наркотик в прямом эфире, сообщает Life.ru.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск во время записи подкаста американского комика Джо Рогана The Joe Rogan Experience в прямом эфире выкурил сигарету с табаком и марихуаной. Без последствий у этого поступка не обошлось.

После этого инцидента акции компании Tesla упали. Крупнейший в мире производитель электромобилей потерял в цене 1,4% после публикации видео с курящим Маском. Примечательно, что до этого акции упали на 10% — из-за отставки двух главных сотрудников фирмы.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск может лишиться контракта с ВВС США из-за курения марихуаны. Сейчас военное ведомство изучает ситуацию, однако расследование пока что не было заведено.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты