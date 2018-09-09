В Астане задымилось здание театра

На место выехали более 60 пожарных и 16 единиц специализированной пожарной техники.

Противопожарная служба получила сообщение о задымлении в здании столичного Театра «Жастар», сообщает zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

«Поступило сообщение о задымлении. Противопожарная служба выехала по повышенному номеру вызова. На место выехали более 60 пожарных и 16 единиц специализированной пожарной техники. На данный момент открытого горения не наблюдается. Пожарные начали разведку в здании для определения ситуации. По предварительным данным, эвакуация не проводилась», - сообщил Руслан Иманкулов.

Площадь горения составляет порядка 50 кв.м. Ликвидация пожара продолжается. Эвакуация не проводилось. Жертв и пострадавших нет.

На месте более 60 пожарных и 16 ед.специализированной пожарной техники. Принимаются оперативные меры по ликвидации пожара и недопущению его распространения.

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