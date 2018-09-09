В Астане задымилось здание театра
На место выехали более 60 пожарных и 16 единиц специализированной пожарной техники.
Фото : КЧС МВД РК9 сентября 2018, 17:37
Противопожарная служба получила сообщение о задымлении в здании столичного Театра «Жастар», сообщает zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.
«Поступило сообщение о задымлении. Противопожарная служба выехала по повышенному номеру вызова. На место выехали более 60 пожарных и 16 единиц специализированной пожарной техники. На данный момент открытого горения не наблюдается. Пожарные начали разведку в здании для определения ситуации. По предварительным данным, эвакуация не проводилась», - сообщил Руслан Иманкулов.
Площадь горения составляет порядка 50 кв.м. Ликвидация пожара продолжается. Эвакуация не проводилось. Жертв и пострадавших нет.
На месте более 60 пожарных и 16 ед.специализированной пожарной техники. Принимаются оперативные меры по ликвидации пожара и недопущению его распространения.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4936268-05858f29353253f20767aec9a1798257
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...