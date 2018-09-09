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Жириновский подрался на митинге Навального

Инцидент попал на видео.

Фото : ruinformer.com9 сентября 2018, 18:20

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский устроил драку на Пушкинской площади в Москве, когда один из собравшихся на акции выкрикнул в его сторону неприятный эпитет — "г...но". Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

На ролике видно, как после слов одного из собравшихся на акции Жириновский бросается в его сторону и, судя по всему, наносит удар, после чего обидчик оказывается на земле.

— Иди сюда, подлец, иди сюда! Лежи давай, за тобой скорая сейчас приедет, в психушку на полгода ляжешь! Молчи, скотина! <...> Я тебя на три года посажу! — кричал возмущённый политик, который тоже упал в толпе.

Далее охранники стали удерживать молодого человека, который продолжал возмущаться, а в толпе раздавались крики "предатель", впрочем, непонятно кому адресованные.

Видео: Полит SUN 2.0.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!


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