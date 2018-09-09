Казахстанцы завоевали «бронзу» на командном первенстве Азии по теннису

Вчера определились победители и призеры командного первенства Азии среди детей до 12 лет.

Две казахстанские команды завоевали «бронзу» на командном Первенстве Азии, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу федерации тенниса Казахстана.

Наши мальчики в матче за третье место переиграли команду Индии со счётом 2:1, а девочки были сильнее Южной Кореи-2:1.

Победителями командного первенства Азии среди мальчиков стали спортсмены из Кореи, которые обыграли в финале теннисистов из Китая:

4 место- Индия

5 место- Ливан

6 место – Гонконг

7 место – Непал

8 место – Индонезия

9 место – Таиланд

10 место – Малайзия

11 место – Узбекистан

Среди девочек лучшими стали теннисистки из Китая, которые выиграли финальный матч против Таиланда:

4 место-Корея

5 место- Китайский Тайпей

6 место – Ливан

7 место – Малайзия

8 место – Индия

9 место – Узбекистан

10 место – Непал

Напомним, командное первенство Азии среди детей до 12 лет в Казахстане проводится во второй раз. В прошлом году наши девочки заняли третье место, а мальчики 5-ое место.

В этом году в первенстве приняли участие 13 азиатских стран. В составе сборной Казахстана выступали лучшие теннисисты страны - Айя Нупбай (Алматы), Жанель Оспанова (Астана), Адеми Аманкелди (Шымкент), Ильяс Маратулы (Астана), Дархан Жакангер (Алматы), Дастан Жакангер (Алматы).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!