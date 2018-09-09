Казахстанцы завоевали «бронзу» на командном первенстве Азии по теннису
Вчера определились победители и призеры командного первенства Азии среди детей до 12 лет.
Две казахстанские команды завоевали «бронзу» на командном Первенстве Азии, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу федерации тенниса Казахстана.
Наши мальчики в матче за третье место переиграли команду Индии со счётом 2:1, а девочки были сильнее Южной Кореи-2:1.
Победителями командного первенства Азии среди мальчиков стали спортсмены из Кореи, которые обыграли в финале теннисистов из Китая:
4 место- Индия
5 место- Ливан
6 место – Гонконг
7 место – Непал
8 место – Индонезия
9 место – Таиланд
10 место – Малайзия
11 место – Узбекистан
Среди девочек лучшими стали теннисистки из Китая, которые выиграли финальный матч против Таиланда:
4 место-Корея
5 место- Китайский Тайпей
6 место – Ливан
7 место – Малайзия
8 место – Индия
9 место – Узбекистан
10 место – Непал
Напомним, командное первенство Азии среди детей до 12 лет в Казахстане проводится во второй раз. В прошлом году наши девочки заняли третье место, а мальчики 5-ое место.
В этом году в первенстве приняли участие 13 азиатских стран. В составе сборной Казахстана выступали лучшие теннисисты страны - Айя Нупбай (Алматы), Жанель Оспанова (Астана), Адеми Аманкелди (Шымкент), Ильяс Маратулы (Астана), Дархан Жакангер (Алматы), Дастан Жакангер (Алматы).
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