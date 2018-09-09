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В Астане ночью пойдет снег

Температура воздуха опустится до 3 градусов.

Фото : Sputnik Казахстан9 сентября 2018, 18:51

10 сентября в Астане прогнозируется гроза с усилением ветра до 15 м/с. Ночью синоптики обещают дождь с переходом в снег, сообщает zakon.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны.

Температура воздуха опустится до 3 градусов.

Напомним, ранее РГП «Казгидромет» обещал снег еще и в Северном Казахстане.


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