В Астане ночью пойдет снег
Температура воздуха опустится до 3 градусов.
Фото : Sputnik Казахстан9 сентября 2018, 18:51
10 сентября в Астане прогнозируется гроза с усилением ветра до 15 м/с. Ночью синоптики обещают дождь с переходом в снег, сообщает zakon.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны.
Температура воздуха опустится до 3 градусов.
Напомним, ранее РГП «Казгидромет» обещал снег еще и в Северном Казахстане.
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