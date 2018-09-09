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Кортеж президента Молдовы попал в аварию

По предварительным данным, президентский кортеж попал в ДТП с грузовиком.

Фото : ERR9 сентября 2018, 19:02

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в аварию на трассе Страшены — Калараш, сообщил советник президента Максим Лебединский, сообщает MK.RU.

Президент травмирован и доставлен в больницу.

Как сообщает портал Nokta.md, согласно источникам машина в которой находился президент опрокинулась. Сейчас она в помятом виде находится на обочине дороге. Рядом стоят множество автомобилей экстренных служб.

Пресс-секретарь Игоря Додона Максим Лебединский рассказал, что не знает об этом случае, потому что находится за границей.

По предварительным данным, президентский кортеж попал в ДТП с грузовиком.

В тоже время советник президента Максим Лебединский сообщил на своей странице в Facebook, что президент Игорь Додон чувствует себя хорошо и медицинская помощь ему не понадобилась.

"Автомобили кортежа врезалось транспортное средство, которое нарушило правила дорожного движения", - добавил он.

При этом издание "Bloknot-Moldova" сообщило о серьезном ранее матери Игоря Додона в этом ДТП. Издание подтвердило, что сам Додон отделался царапинами и синяками.

"Совершавший обгон машины грузовик выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль президента Молдавии и джип его охраны. В результате столкновения автомобиль главы государства и джип его охраны перевернулись", - также говорится в сообщении.


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